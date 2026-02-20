La Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dall'ex presidente Trump, con una decisione che ha diviso i giudici. La maggioranza ha stabilito che i dazi non si possono applicare attraverso l'International Emergency Powers Act, usato da Trump per giustificare le tariffe durante il “Liberation Day”. La sentenza riguarda anche le conseguenze di questa scelta sulla politica commerciale americana. La discussione sulla legittimità di queste misure prosegue tra gli esperti.

16.45 La Corte Suprema ha bocciato i dazi del presidente Trump con 6 voti a favore e tre contrari. La Corte Suprema ha stabilito che Trump non può imporrre i dazi in base all'International emergy powers act, quello cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare le tariffe nel "Liberation day". La legge approvata negli anni '70 non fa alcun riferimento esplicito ai dazi, competenza esclusiva del Congresso,come le tasse e per le quali sono concesse solo alcune deleghe al presidente, sostiene la Corte Suprema degli Usa.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

