La Corte Suprema boccia i dazi imposti da Trump | non ha il potere di imporli

La Corte Suprema ha deciso che i dazi imposti da Donald Trump sono illegittimi, perché il presidente non può imporli senza l’approvazione del Congresso. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso e riguarda un’azione legale portata avanti da aziende e associazioni commerciali. La decisione si basa sul fatto che il presidente ha agito oltre i suoi poteri costituzionali. Questa sentenza potrebbe influenzare le future politiche commerciali degli Stati Uniti.

La decisione era attesissima ed è arrivata poco fa: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi imposti dal presidente Donald Trump attraverso i poteri di emergenza federali sono illegittimi. Il verdetto, arrivato con sei voti favorevoli e tre contrari, rappresenta uno degli interventi giudiziari più significativi in materia economica degli ultimi decenni. Per capire la portata della decisione, bisogna fare un passo indietro. Trump aveva giustificato gran parte dei suoi dazi ricorrendo all' International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legge del 1977 concepita per consentire al presidente di agire rapidamente di fronte a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale.