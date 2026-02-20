La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che le azioni di Trump nell'imporre dazi unilaterali ai partner commerciali sono illegali. La causa nasceva dal fatto che il presidente aveva deciso di applicare tariffe senza consultare il Congresso. Questa decisione blocca le misure protezionistiche adottate durante il suo mandato, che avevano sollevato molte polemiche tra le aziende coinvolte. La sentenza chiarisce ora i limiti dell’autorità presidenziale in materia commerciale.

La Corte Suprema Usa ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti in tutto il mondo. La sentenza è stata votata con sei voti a favore e sei contrari. I giudici hanno stabilito che il presidente non aveva l’autorità, ai sensi di una legge sui poteri economici di emergenza del 1977, di imporre una vasta gamma di dazi sulle importazioni di beni provenienti da quasi tutti i partner commerciali del Paese. Si prevede che la decisione avrà ampie ripercussioni sul commercio globale, sui consumatori, sulle aziende, sull’inflazione e sui consumatori.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump

Leggi anche: La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump

Leggi anche: Usa, Corte Suprema boccia i dazi di Trump

ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.