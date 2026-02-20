La Corte Suprema boccia i dazi di Donald Trump Il presidente Usa | E' una vergogna ho un piano di riserva
La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti da Donald Trump, che aveva giustificato con l'International Emergency Powers Act. La decisione si basa su un voto di sei giudici contro tre, evidenziando che il presidente non può usare questa legge per imporre tariffe commerciali. Trump ha commentato dicendo che la decisione è una “vergogna” e ha annunciato di avere un piano di riserva. La disputa riguarda le tariffe sui prodotti importati da paesi esteri.
La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. La Corte ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. La legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.🔗 Leggi su Feedpress.me
