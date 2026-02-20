La Corte Suprema boccia i dazi di Donald Trump Il presidente Usa | E' una vergogna ho un piano di riserva

La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. La Corte ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. La legge dà al presidente l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri", ed è stata approvata negli anni 1970 per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods.🔗 Leggi su Feedpress.me

