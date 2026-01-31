Weekend contro il degrado i custodi ripuliscono la stazione della Metro C Parco di Centocelle

Questo weekend, un gruppo di volontari ha deciso di intervenire alla stazione della Metro C di Parco di Centocelle. Si sono messi in azione per pulire e rimuovere il degrado, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. I “Custodians” si sono riuniti di nuovo, come fanno ogni fine mese, per contribuire a rendere più vivibile quella zona di Roma.

"Roma cambia solo se la cambiamo insieme". Lo sanno bene i volontari e cittadini che, riuniti sotto al nome di "The Custodians", si danno appuntamento l'ultimo weekend del mese per ripulire dal degrado gli spazi urbani nella Capitale. E non solo. Nella giornata di oggi, 31 gennaio, in sole tre ore, hanno raccolto decine di sacchi di rifiuti tra la sovrastazione e la stazione Metro C Parco di Centocelle. Un'iniziativa che continuerà per tutto il weekend con interventi straordinari nel quartiere Centocelle. Il progetto nasce nell'ambito dell'Ocean Race e si chiama "Custodians Plastic Race".

