La Stramilano Sottozero La carica dei 5mila runner
Per la terza edizione della Stramilano SottoZero oltre 5.000 partecipanti hanno colorato di arancione questa mattina il quartiere di CityLife, sfidando le temperature rigide dell’inverno milanese. A correre anche Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano che ha preso parte alla 10 chilometri non competitiva. Seguendo il tradizionale circuito chiuso di 5 chilometri, con partenza da Viale Cassiodoro, passaggio da Piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e arrivo in Via Stratos, migliaia di appassionati hanno preso parte alle due categorie non competitive da 5 o 10 chilometri, aperte a tutti, e alla 10 chilometri Fidal competitiva, che ha visto la partecipazione di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
