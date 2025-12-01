La Stramilano Sottozero La carica dei 5mila runner

Ilgiorno.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la terza edizione della Stramilano SottoZero oltre 5.000 partecipanti hanno colorato di arancione questa mattina il quartiere di CityLife, sfidando le temperature rigide dell’inverno milanese. A correre anche Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano che ha preso parte alla 10 chilometri non competitiva. Seguendo il tradizionale circuito chiuso di 5 chilometri, con partenza da Viale Cassiodoro, passaggio da Piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e arrivo in Via Stratos, migliaia di appassionati hanno preso parte alle due categorie non competitive da 5 o 10 chilometri, aperte a tutti, e alla 10 chilometri Fidal competitiva, che ha visto la partecipazione di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la stramilano sottozero la carica dei 5mila runner

© Ilgiorno.it - La Stramilano Sottozero. La carica dei 5mila runner

Approfondisci con queste news

stramilano sottozero carica 5milaLa Stramilano Sottozero. La carica dei 5mila runner - la terza edizione della versione “gelata“ del tradizionale appuntamento sportivo. Lo riporta ilgiorno.it

stramilano sottozero carica 5milaOltre 5mila partecipanti per la Stramilano sottozero - Oltre cinquemila persone hanno sfidato il freddo rigido di questa domenica mattina milanese (sotto lo zero) per correre la terza edizione della Stramilano sottozero, gara competitiva di dieci ... Lo riporta msn.com

stramilano sottozero carica 5milaMilano, la carica dei cinquemila per la Stramilano Sottozero: a Citylife tutto esaurito e record del tracciato - Nella categoria maschile Mattia Grifa ha fatto segnare il record della manifestazione. Da milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Stramilano Sottozero Carica 5mila