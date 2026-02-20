La bocciatura della Corte riequilibra i poteri sfaldati da Trump
La Corte ha respinto una richiesta che minacciava di indebolire il sistema di controlli tra i poteri dello Stato. La decisione arriva in un momento di tensione politica crescente, con alcune forze che avevano tentato di spostare l’attenzione su questioni legali per mettere sotto pressione l’esecutivo. Nella serata di martedì, i leader politici si riuniranno nell’Aula della Camera per ascoltare il discorso annuale, mentre il paese si prepara a un confronto acceso.
La sentenza sui dazi segna la prima vera battuta d'arresto del secondo mandato e riaccende i check and balances: giudici, legislatori e sondaggi mettono pressione alla Casa Bianca Martedì notte a Washington sarà una serata gelida e memorabile. Riuniti nell'Aula della Camera, i tre poteri costituzionali del paese si troveranno tutti insieme ad ascoltare il discorso annuale di Donald Trump sullo Stato dell'Unione. Il presidente salirà sul podio e vedrà subito in prima fila, come da tradizione, i nove giudici della Corte suprema avvolti nelle toghe nere. Sei di loro hanno appena decretato la più grossa bocciatura dell'operato della Casa Bianca da quando è cominciato il secondo mandato di Trump e hanno lanciato il segnale che il potere giudiziario non intende piegarsi in tutto e per tutto a quello esecutivo.
