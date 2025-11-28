Ponte sullo Stretto nuova bocciatura da Corte dei Conti | Violate direttive Ue su habitat appalti e esclusione Art Salvini | Supereremo rilievi
La Corte dei Conti ha depositato le motivazioni con cui aveva negato la registrazione alla delibera del Cipess. Tre i punti critici: violazione della "conservazione habitat naturali e seminaturali", noto contratti e appalti, mancato parere dell'Art Dalla Corte dei Conti è arrivata l'ennesima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
