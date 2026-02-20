Juventus Women il bilancio Champions di Salvai | Orgogliosa ma non servirà a nulla se…
Al termine della Champions League, Salvai commenta il percorso della Juventus Women e si dice soddisfatta del risultato, anche se riconosce che qualcosa è mancato. La difensora sottolinea che l’esperienza è stata importante, ma aggiunge che senza miglioramenti concreti, sarà difficile raggiungere gli obiettivi futuri. La squadra si prepara ora a concentrarsi sulla prossima stagione, consapevole delle sfide che l’attendono. Salvai invita a non sottovalutare i prossimi passi.
Juventus Women, il bilancio Champions di Salvai: «Ci è mancato qualcosa, ora abbiamo un’unica strada». Il messaggio della bianconera. Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women, su Instagram ha fatto un bilancio sulla Champions delle bianconere, terminata ieri dopo la sconfitta col Wolfsburg. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il suo messaggio: « Fa davvero male. Il nostro viaggio in Champions League è finito ma resto orgogliosa di ognuna di noi. Probabilmente ci è mancato qualcosa in queste partite per portare a casa alcuni risultati, ma l’unica strada utile che conosco dopo una sconfitta è quella di analizzare e imparare dagli errori per cercare di migliorarsi, altrimenti non è servita a nulla.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
