Juventus Women cosa filtra sulle condizioni di Walti e Salvai verso il Wolfsburg partita di giovedì di Champions League

Martina Walti e Laura Salvai si sono infortunati durante l’allenamento della Juventus Women, e le loro condizioni sono ancora da chiarire in vista della partita di Champions League contro il Wolfsburg di giovedì. Fonti vicine alla squadra riferiscono che entrambe hanno accusato dolore e stanno seguendo un percorso di recupero, ma non è ancora certo se saranno in campo. Nei giorni scorsi, i medici hanno monitorato attentamente i loro progressi, mentre lo staff tecnico valuta le possibilità di convocarle.

di Mauro Munno Juventus Women, cosa filtra sulle condizioni di Walti e Salvai verso il Wolfsburg in Champions League. Vediamo le ultimissime novità. La Juventus Women prepara la delicata sfida di Champions League contro il Wolfsburg con lo sguardo rivolto all'infermeria. La gara di giovedì è cruciale e lo staff tecnico spera di recuperare due pedine fondamentali per l'assetto della squadra. Secondo quanto appreso da , filtra ottimismo per Cecilia Salvai. La giocatrice è in netta ripresa: si sta lavorando incessantemente per averla a disposizione per il big match europeo.