Juventus Women già qualificata per i playoff di Women’s Champions League | ma ora si può puntare direttamente ai quarti Ecco come
La Juventus Women ha già conquistato la qualificazione ai playoff di Women’s Champions League, aprendo nuove possibilità di avanzamento nel torneo. Ora l'obiettivo si sposta verso il traguardo dei quarti di finale, con l'opportunità di competere direttamente per un posto tra le migliori d'Europa. Ecco le prospettive e le strategie delle bianconere per questa fase cruciale.
. La Juventus Women ha conquistato la qualificazione aritmetica ai playoff della Women’s Champions League, un risultato ottenuto grazie a una convincente vittoria per 5-0 in trasferta contro il St. Pölten. Le bianconere, guidate da Max Canzi, hanno raggiunto il primo obiettivo stagionale con una giornata di anticipo rispetto alla fine del League Stage. L’impresa e il nuovo obiettivo: la top 4. Nonostante il traguardo dei playoff sia stato raggiunto (le prime dodici accedono alla fase successiva), la Juventus Women non vuole fermarsi qui e ora sogna ancora più in grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Women in B&W – Cecilia Salvai è la salvezza della Juventus Women contro il Benfica - Tenacia, determinazione e forza: l’ABC di Cecilia Salvai che con la sua doppietta regala la prima vittoria in Women’s Champions League alla Juventus Women. Scrive gianlucadimarzio.com
Juventus Women, Canzi: “Salvai? A livello simbolico è molto importante il suo gol” - Le parole di Massimiliano Canzi dopo la sfida di Women’s Champions League tra la Juventus e il Benfica. Riporta gianlucadimarzio.com
Juventus. . for our Juventus Women where they bagged 5 goals against St. Polten and secured themselves a qualification to the next round Vai su Facebook
#JuventusWomen corsara in #UWCL: Girelli ne fa due, Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel completano l’opera certificando la qualificazione aritmetica alla prossima fase della competizione Vai su X
