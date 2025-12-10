Juventus Women già qualificata per i playoff di Women’s Champions League | ma ora si può puntare direttamente ai quarti Ecco come

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Women ha già conquistato la qualificazione ai playoff di Women’s Champions League, aprendo nuove possibilità di avanzamento nel torneo. Ora l'obiettivo si sposta verso il traguardo dei quarti di finale, con l'opportunità di competere direttamente per un posto tra le migliori d'Europa. Ecco le prospettive e le strategie delle bianconere per questa fase cruciale.

. La  Juventus Women  ha conquistato la  qualificazione aritmetica  ai  playoff  della  Women’s Champions League, un risultato ottenuto grazie a una convincente  vittoria per 5-0  in trasferta contro il  St. Pölten. Le bianconere, guidate da  Max Canzi, hanno raggiunto il primo obiettivo stagionale con  una giornata di anticipo  rispetto alla fine del  League Stage. L’impresa e il nuovo obiettivo: la top 4. Nonostante il traguardo dei playoff sia stato raggiunto (le prime dodici accedono alla fase successiva), la  Juventus Women  non vuole fermarsi qui e ora  sogna ancora più in grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women gi224 qualificata per i playoff di women8217s champions league ma ora si pu242 puntare direttamente ai quarti ecco come

© Juventusnews24.com - Juventus Women già qualificata per i playoff di Women’s Champions League: ma ora si può puntare direttamente ai quarti. Ecco come

Women in B&W – Cecilia Salvai è la salvezza della Juventus Women contro il Benfica - Tenacia, determinazione e forza: l’ABC di Cecilia Salvai che con la sua doppietta regala la prima vittoria in Women’s Champions League alla Juventus Women. Scrive gianlucadimarzio.com

Juventus Women, Canzi: “Salvai? A livello simbolico è molto importante il suo gol” - Le parole di Massimiliano Canzi dopo la sfida di Women’s Champions League tra la Juventus e il Benfica. Riporta gianlucadimarzio.com