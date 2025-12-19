Juventus Women Mazzetta | Percorso in Champions fantastico Con il Wolfsburg una doppia sfida affascinante
. Le parole del dirigente bianconero. Il prestigioso piazzamento ottenuto dalla Juventus Women nella nuova fase a girone unico della Women’s Champions League ha generato grande entusiasmo all’interno dell’ambiente bianconero. Dopo aver concluso il League Stage all’ottavo posto in classifica, le ragazze di Massimiliano Canzi si preparano ora ad affrontare un ostacolo di altissimo livello nei playoff: le tedesche del Wolfsburg. A commentare questo affascinante accoppiamento è intervenuto Massimiliano Mazzetta, Deputy Women’s Football Director del club, che attraverso i canali ufficiali della società ha espresso tutto l’orgoglio per il percorso compiuto finora e la determinazione con cui la squadra si avvicina a questo doppio confronto europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
