Juventus Women Braghin orgoglioso | Arrivare tra le prime otto squadre nella League Phase un traguardo per nulla scontato Sul sorteggio dico questo

Il direttore della Juventus Women esprime orgoglio per aver raggiunto un risultato importante in Champions League, arrivando tra le prime otto squadre della fase a gironi. Un traguardo non scontato che testimonia l’impegno e la crescita del team. In vista della doppia sfida europea, l’attenzione si concentra sulla determinazione e sulla voglia di proseguire il cammino, rafforzando l’entusiasmo e la fiducia nell’ambiente bianconero.
Juventus Women, il direttore analizza il cammino europeo e carica l’ambiente in vista della doppia sfida: l’orgoglio per il traguardo. Il percorso internazionale della Juventus Women continua a regalare grandi soddisfazioni al club e ai suoi sostenitori. Dopo aver concluso con successo la League Phase, la formazione bianconera si è guadagnata con merito un posto tra le migliori otto squadre d’Europa, un risultato che certifica la bontà del lavoro svolto negli anni dalla dirigenza e dallo staff tecnico. In attesa di scendere in campo per le prossime sfide decisive, Stefano Braghin, Women’s Football Director della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative al sito ufficiale della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
