Icardi potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus in vista del mercato estivo. Le due parti, club e attaccante, non nascondono di avere ancora qualche interesse, anche se nulla è ufficiale. La trattativa resta aperta e si aspetta di capire se ci saranno sviluppi concreti nelle prossime settimane.

Icardi Juventus, possibile ritorno di fiamma per il calciomercato estivo? Che cosa filtra dalle due parti al momento. La Juve sembra aver tirato il freno a mano sulla suggestione che porta a Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, al momento non ci sono margini per riaprire una trattativa finalizzata a portare Maurito a Torino a partire da luglio, quando il giocatore sarà in scadenza. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Nonostante i dialoghi approfonditi andati in scena nei giorni scorsi, durante i quali tutte le componenti del club avevano palesato un interesse concreto per l’argentino, i contatti si sono bruscamente interrotti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Icardi Juventus, possibile ritorno di fiamma per il mercato estivo? Che cosa filtra dalle due parti al momento

Approfondimenti su Icardi Juventus

Si riapre la possibilità di un ritorno di Mateta alla Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Icardi Juventus

