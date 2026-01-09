Il Salento incorona i campioni Under 14 della Caroli Hotels Basketball Cup 2026

Il Salento ha ospitato con successo la Caroli Hotels Basketball Cup 2026, consacrando i campioni Under 14. L’evento, che si è svolto nei primi giorni dell’anno a Lecce, ha rappresentato un importante momento di crescita e confronto per i giovani atleti del settore. Un appuntamento che si conferma come punto di riferimento per il basket giovanile nella regione, promuovendo valori di sportività e impegno tra le nuove generazioni.

LECCE – Il grande basket giovanile ha trovato la sua casa nel Salento durante i primi giorni dell'anno, concludendo con successo l'edizione 2026 della Caroli Hotels Basketball Cup.Dal 2 al 6 gennaio, la manifestazione ha trasformato il tacco d'Italia nella capitale dell'Under 14, mettendo in.

