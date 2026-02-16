Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alla polizia postale dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social, a causa di un errore durante la partita Inter-Juventus, quando ha assegnato un fallo dubbio tra Bastoni e Kalulu. La pressione sui giudici di gara si è intensificata nelle ultime ore, con alcuni tifosi che hanno commentato pesantemente la sua decisione. La denuncia mira a tutelare l’arbitro da attacchi online che sono aumentati dopo l’episodio controverso.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'arbitro La Penna ha sporto denuncia alla polizia postale per le minacce ricevute sul web. Dopo il grave errore commesso in Inter-Juventus, i social si stanno riempiendo di insulti, minacce di morte e frasi vergognose nei confronti dell'arbitro. Il fischietto della sezione di Roma, preoccupato prima di tutto per l'incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, ha deciso di procedere per vie legali. È il 42' minuto di Inter-Juventus, quando Bastoni simula clamorosamente su un intervento di Kalulu, traendo in inganno il direttore di gara e portando al secondo giallo per il difensore bianconero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter-Juve, La Penna sotto attacco: presentata denuncia alla polizia postale

Domenico Penna ha ricevuto una minaccia di morte dopo la partita Inter-Juve, e ora la sua famiglia si è barricata in casa.

Federico La Penna vive momenti difficili dopo il match tra Inter e Juventus, a causa delle minacce di morte ricevute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.