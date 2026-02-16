Ti sparo so dove abiti | follia social dopo Inter-Juve Minacce di morte all’arbitro La Penna e alla famiglia La denuncia alla Polizia postale

Durante la partita Inter-Juve, un tifoso ha scritto su social: “Ti sparo, so dove abiti”, dopo aver perso un confronto in campo. La minaccia, rivolta all’arbitro La Penna e alla sua famiglia, ha portato alla denuncia alla Polizia postale. Un gesto che dimostra come il nervosismo in campo sfoci spesso in comportamenti inaccettabili online, anche nei messaggi pubblici.

Il calcio italiano scivola ancora una volta nella melma dell'odio digitale, trasformando un errore sul campo in un pretesto per la barbarie. L'arbitro Federico La Penna, "fischietto" romano e stimato avvocato, è finito nel mirino di un manipolo di efferati leoni da tastiera all'indomani della sfida tra Inter e Juventus. Non si tratta della solita polemica da bar, ma di un'escalation di violenza inaccettabile: minacce di morte esplicite rivolte non solo a lui, ma anche alla moglie e alle figlie. Minacce di morte all'arbitro La Penna e alla sua famiglia sui social. Non solo. Perché i "leoni" del web, vili nascosti dietro l'anonimato di profili social e nickname, non si sono limitati agli insulti.

