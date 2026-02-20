Juventus Daspo per un tifoso minorenne in seguito al match contro il Pafos | il motivo e la ricostruzione di quanto successo
Un tifoso minorenne della Juventus ha ricevuto un Daspo dopo il match contro il Pafos, in seguito a comportamenti ritenuti pericolosi tra i supporter. La decisione deriva da un episodio di intemperanza avvenuto nel settore ospiti, dove alcuni giovani si sono resi protagonisti di atteggiamenti provocatori e scontri con altri tifosi. La società ha deciso di adottare misure più severe per garantire la sicurezza allo stadio. La misura resterà in vigore per diversi mesi.
Juventus, emesso un nuovo Daspo nei confronti di un tifoso dei bianconeri per quanto successo nel match contro il Pafos. Cosa è successo. La sicurezza all'interno degli impianti sportivi torna al centro della cronaca torinese, con un provvedimento che sottolinea la linea della tolleranza zero adottata dalle autorità competenti. Questa volta, i riflettori non sono puntati sulle dinamiche di campo della Juventus, bensì su un episodio increscioso avvenuto sugli spalti dell'Allianz Stadium che ha portato a una sanzione esemplare per un giovanissimo sostenitore. I fatti risalgono alla sfida continentale che ha visto la Juventus impegnata contro il Pafos.
Razzi pirotecnici in campo (anche sugli spalti) e puntatore laser contro il portiere: Daspo per 5 tifosi di Torino e JuventusLa polizia di Stato ha emesso quattro Daspo nei confronti di quattro tifosi del Torino F.C e di un tifoso minorenne della Juventus per episodi di cui si sono resi protagonisti nel mese di dicembre 202 ... torinotoday.it
Juventus-Pafos, Daspo per un tifoso bianconero minorenne: puntava il laser verso i tifosi avversariIl Questore di Torino ha emesso il Daspo per un tifoso della Juventus per i comportamenti tenuti nel corso del match di Champions League contro i ciprioti del Pafos, tenutosi allo Stadium lo scorso 10 ... tuttojuve.com
