Juventus Daspo per un tifoso minorenne in seguito al match contro il Pafos | il motivo e la ricostruzione di quanto successo

Un tifoso minorenne della Juventus ha ricevuto un Daspo dopo il match contro il Pafos, in seguito a comportamenti ritenuti pericolosi tra i supporter. La decisione deriva da un episodio di intemperanza avvenuto nel settore ospiti, dove alcuni giovani si sono resi protagonisti di atteggiamenti provocatori e scontri con altri tifosi. La società ha deciso di adottare misure più severe per garantire la sicurezza allo stadio. La misura resterà in vigore per diversi mesi.

Juventus, emesso un nuovo Daspo nei confronti di un tifoso dei bianconeri per quanto successo nel match contro il Pafos. Cosa è successo. La sicurezza all’interno degli impianti sportivi torna al centro della cronaca torinese, con un provvedimento che sottolinea la linea della tolleranza zero adottata dalle autorità competenti. Questa volta, i riflettori non sono puntati sulle dinamiche di campo della Juventus, bensì su un episodio increscioso avvenuto sugli spalti dell’Allianz Stadium che ha portato a una sanzione esemplare per un giovanissimo sostenitore. I fatti risalgono alla sfida continentale che ha visto la Juventus impegnata contro il Pafos.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

