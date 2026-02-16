Petardo Audero 4 anni di DASPO al tifoso nerazzurro! La decisione e la ricostruzione di quanto successo dopo Cremonese Inter

Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo contro Audero durante la partita contro la Cremonese, e per questo motivo gli è stato imposto un DASPO di quattro anni. La decisione arriva dopo aver ricostruito l’accaduto, che ha generato sanzioni severe per evitare altri episodi simili. Il gesto ha provocato scompiglio nel settore ospiti dello Stadio Zini, con testimoni che hanno descritto un’esplosione forte e un momento di tensione tra i presenti.

Petardo Audero: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. Ecco i provvedimenti contro l'Inter dopo quanto successo contro la Cremonese Il Giudice Sportivo ha deciso: Audero è stato sanzionato dopo l'episodio con l'Inter durante la partita contro la Cremonese. Petardo Audero, la Digos arresta l'ultras nerazzurro responsabile di quanto accaduto durante Cremonese Inter Durante la partita tra Cremonese e Inter, la Digos ha arrestato un tifoso nerazzurro. Petardo contro il portiere Audero, per 19enne Daspo di 4 anni; Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà; Cremonese-Inter, lanciò il petardo contro Audero: quattro anni di daspo ad ultras interista; Daspo di 4 anni all'ultras dell'Inter che lanciò petardo contro Audero. Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al tifoso 19enneUn Daspo della durata di 4 anni è stato emesso nei confronti dell'ultras interista di 19 anni che lo scorso 1° febbraio, durante il secondo. Lanciò un petardo contro Audero: 4 anni di Daspo al tifoso interistaLa Questura di Cremona ha formalizzato il Daspo per l'interista che lo scorso 1°febbraio aveva lanciato la bomba carta che aveva stordito il portiere di casa Provvedimenti anche nei confronti di 16 pe ... Pedullà: "Vergogna senza fine: per il petardo ad Audero all'Inter la stessa multa che la Fiorentina ebbe per uno striscione" Pedullà: "era uno striscione offensivo nei confronti della Juventus. Ma il petardo avrebbe potuto far molto male ad Audero.