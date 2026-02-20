Juventus colpo Celik | il turco dice addio alla Roma e sceglie il bianconero

Zeki Celik ha deciso di lasciare la Roma e firmare con la Juventus, lasciando i giallorossi dopo aver concluso il suo contratto. La scelta del calciatore arriva dopo settimane di trattative e interesse da parte dei bianconeri, che puntano a rinforzare la fascia destra. La Juventus ha concluso l’accordo senza costi di trasferimento, puntando sulla sua esperienza internazionale. Celik si aggregherà ai nuovi compagni già nelle prossime settimane.

La Juventus ha rotto gli indugi per la stagione 202627, portandosi in pole position per l’ingaggio di Zeki Celik a parametro zero. Il sodalizio bianconero ha approfittato della rottura definitiva tra il difensore turco e la Roma, scaturita da un braccio di ferro economico insostenibile per i parametri dei Friedkin. Il laterale classe 1997, colonna portante dello scacchiere di Gian Piero Gasperini, lascerà la Capitale il prossimo 1° luglio dopo aver rifiutato ogni proposta di rinnovo. “La distanza tra domanda e offerta è risultata incolmabile”, trapela da fonti vicine all’ambiente giallorosso, confermando come le pretese del calciatore, tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione, siano state giudicate esose dal club capitolino.🔗 Leggi su Como1907news.com

