Juventus colpo Celik | il turco dice addio alla Roma e sceglie il bianconero
Zeki Celik ha deciso di lasciare la Roma e firmare con la Juventus, lasciando i giallorossi dopo aver concluso il suo contratto. La scelta del calciatore arriva dopo settimane di trattative e interesse da parte dei bianconeri, che puntano a rinforzare la fascia destra. La Juventus ha concluso l’accordo senza costi di trasferimento, puntando sulla sua esperienza internazionale. Celik si aggregherà ai nuovi compagni già nelle prossime settimane.
La Juventus ha rotto gli indugi per la stagione 202627, portandosi in pole position per l’ingaggio di Zeki Celik a parametro zero. Il sodalizio bianconero ha approfittato della rottura definitiva tra il difensore turco e la Roma, scaturita da un braccio di ferro economico insostenibile per i parametri dei Friedkin. Il laterale classe 1997, colonna portante dello scacchiere di Gian Piero Gasperini, lascerà la Capitale il prossimo 1° luglio dopo aver rifiutato ogni proposta di rinnovo. “La distanza tra domanda e offerta è risultata incolmabile”, trapela da fonti vicine all’ambiente giallorosso, confermando come le pretese del calciatore, tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione, siano state giudicate esose dal club capitolino.🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Celik Juve, il turco rifiuta il rinnovo: i bianconeri provano il colpo a parametro zero. L’offerta all’esterno della Roma
Leggi anche: Celik Juventus, trovato l’accordo di massima con il turco: i dettagli e la possibile mossa della RomaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Colpo a zero per l'Inter? Sfida a Juve e Liverpool, i Nerazzurri si iscrivono alla corsa per Celik: i dettagli; Serie A, Calciomercato Juventus – Tris di colpi a zero nel mirino: le ultimissime; Calciomercato Juve, ecco il programma: rinnovi chiave, colpi a zero e sfida all’Inter; I duelli sul mercato. Da Vicario a Celik, sarà un’estate infuocata.
Juventus, colpo Celik a parametro zero: accordo raggiuntoLa Juventus trova l’accordo con Zeki Celik a parametro zero. Sorpasso alla Roma e rinforzo chiave per la corsia destra. europacalcio.it
Celik alla Juventus, Calciomercato: primo colpo per la prossima stagioneZeki Celik alla Juventus è un colpo possibile verso il futuro, il calciomercato bianconero porta a un primo colpo. juvelive.it
#Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla #Juventus Cosa successe x.com
In Serie A Women frenano Roma e Juventus, mentre ne approfitta l'Inter per avvicinarsi alla vetta della classifica. In coda vittoria importante della Ternana che supera in colpo solo Parma e Genoa. - facebook.com facebook