Juventus | caso Kalulu ricorso respinto

Pierre Kalulu è al centro di una disputa legale con la Juventus, che ha portato al rifiuto del ricorso presentato dai bianconeri. La questione riguarda una presunta infrazione disciplinare durante una recente partita, che ha alimentato tensioni nello spogliatoio. La squadra, già in difficoltà dopo la sconfitta europea contro il Galatasaray, si trova ora ad affrontare anche questa complicazione interna. La situazione si protrae senza una soluzione immediata.

La telenovela disciplinare su Pierre Kalulu continua a tenere banco in casa Juventus, in un momento già complicato per la squadra reduce dal ko europeo contro il Galatasaray e con l'emergenza difensiva alle stelle. Il difensore francese, espulso per doppia ammonizione nel derby d'Italia perso a San Siro contro l'Inter