Juventus caos spogliatoio | i senatori scuotono il gruppo dopo il 5-2

Trema la Continassa all’indomani del pesante 5-2 incassato dalla Juventus contro il Galatasaray. Il tracollo di Istanbul ha innescato una violenta reazione interna tra i ranghi bianconeri, culminata in un duro confronto nello spogliatoio per blindare la qualificazione in Champions League. I senatori del gruppo hanno preso il comando delle operazioni, mettendo al bando ogni alibi relativo a infortuni o carichi di lavoro. La dirigenza pretende una sterzata immediata per evitare un disastro economico e sportivo senza precedenti. Il diktat rivolto alla squadra non ammette repliche sulla tenuta mentale mostrata in Turchia.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

