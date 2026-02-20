Juventus caos spogliatoio | i senatori scuotono il gruppo dopo il 5-2
La sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, con il punteggio di 5-2, ha causato tensioni tra i giocatori. I senatori del gruppo hanno sollevato il livello di discussione nello spogliatoio, cercando di risolvere i problemi emersi durante la partita. La rabbia e la delusione si sono tradotte in un confronto acceso tra i membri della squadra, che hanno cercato di rafforzare la coesione in vista delle prossime sfide di Champions League. Nelle prossime ore, si aspettano decisioni importanti per il futuro immediato.
Trema la Continassa all’indomani del pesante 5-2 incassato dalla Juventus contro il Galatasaray. Il tracollo di Istanbul ha innescato una violenta reazione interna tra i ranghi bianconeri, culminata in un duro confronto nello spogliatoio per blindare la qualificazione in Champions League. I senatori del gruppo hanno preso il comando delle operazioni, mettendo al bando ogni alibi relativo a infortuni o carichi di lavoro. La dirigenza pretende una sterzata immediata per evitare un disastro economico e sportivo senza precedenti. Il diktat rivolto alla squadra non ammette repliche sulla tenuta mentale mostrata in Turchia.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Mancinelli dopo Juventus Next Gen Sambenedettese: «Ho ribaltato lo spogliatoio dopo il primo tempo! Abbiamo buttato via la partita in 20 minuti»
Leggi anche: Lang: lo spogliatoio voleva che restasse, ma i senatori non sono riusciti a convincere ConteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juventus: l'arbitro La Penna verrà fermato. Rocchi: Basta simulatori. Ma Bastoni se la caverà. Ecco perché; Inter-Juve: tensione totale nel tunnel degli spogliatoi. Spalletti contro Marotta e non solo, la ricostruzione; Simulazione Bastoni, giudice sportivo 'stanga' la Juve: Comolli e Chiellini squalificati (con Kalulu); Le decisioni del giudice sportivo su Comolli, Chiellini e Kalulu dopo il caso Inter-Juve.
Faccia a faccia nello spogliatoio della Juve con tutta la squadra presente: cos’è accaduto dopo IstanbulLa Juventus si è riunita nello spogliatoio alla Continassa prima di rimettersi al lavoro in vista del Como. Faccia a faccia fra tutti i giocatori e un avvertimento: Dobbiamo svegliarci. fanpage.it
Inter-Juve, caos nel tunnel! Comolli e Chiellini contro La Penna: Non esiste!Grande nervosismo a San Siro: succede di tutto negli spogliatoi, il video. calciomercato.com
«Avete fatto più danni che la grandine e ora fate la morale a questo ragazzo » Antonio Cassano non si nasconde e va dritto al punto sul caos scoppiato dopo Inter–Juventus, quando la simulazione e l’espulsione di Kalulu hanno scatenato polemiche senza fi - facebook.com facebook
Dal caos di Inter-Juventus fino a Modric e all’impatto di Malen nell’attacco della Roma: l’editoriale di Walter Sabatini #cronachedispogliatoio (1/6) x.com