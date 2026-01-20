Durante un intervento a Il Bello del Calcio, Gianluca Di Marzio ha condiviso un retroscena riguardante Noa Lang e le dinamiche nello spogliatoio, evidenziando come il desiderio di mantenere il giocatore nel gruppo sia stato espresso, ma senza successo nel convincere l’allenatore Conte. Questo approfondimento offre uno sguardo sulle relazioni interne alla squadra e sulle decisioni che influenzano la rosa.

Intervenuto a Il Bello del Calcio, Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena su Noa Lang e il suo rapporto con lo spogliatoio. Napoli, ecco il retroscena su Lang. Spiega Di Marzio: Lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo, Lukaku e altri hanno fatto di tutto per convincere Conte a non farlo andare via, ma non ci sono riusciti. Non è mancato un passaggio su Lookman: I limiti che ha il Napoli sul mercato non ti permettono di sognare. Il sogno sarebbe stato Lookman, ma se non ci sono le condizioni per poterlo prendere è inutile sognare. Giocatori come Maldini, Marcos Leonardo e En-Nesyri non sono giocatori da sogno, ma alternative funzionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang: lo spogliatoio voleva che restasse, ma i senatori non sono riusciti a convincere Conte

Leggi anche: Conte insiste che la rosa è ristretta ma protagonisti sono Neres e Lang che lui vedeva pochissimo (Gazzetta)

Leggi anche: Noa Lang, il talento incompreso: 9 partite per convincere Conte o sarà addio a gennaio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lang via, retroscena Sky: "La squadra ha provato a far cambiare idea a Conte" - Da quello che ho visto, lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo e Lukaku, ... tuttonapoli.net