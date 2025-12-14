Il Milan ha un problema con le neopromosse | 3 partite zero vittorie Il dato dei gol subiti è preoccupante

Il Milan sta affrontando una difficile fase contro le neopromosse, con tre partite senza vittorie e un dato allarmante di gol subiti. Nonostante i risultati negli scontri diretti, la squadra fatica a imporsi contro le piccole squadre, evidenziando un problema di continuità e concentrazione nelle gare meno favorevoli.

Tre partite contro le neopromosse, zero vittorie. Il Milan vince gli scontri diretti (o comunque non li perde), ma fa una fatica incredibile con le piccole. Il bilancio contro Cremonese, Pisa e Sassuolo (tre neopromosse) è di due punti totali su nove disponibili: sconfitta 1-2 contro la Cremonese all’esordio, poi 2-2 con il Pisa e stesso risultato con il Sassuolo nel lunch match di domenica 15 dicembre, nonostante la doppietta di Bartesaghi. Il Milan spesso “bucato” dalle piccole. Il dato preoccupante – a maggior ragione se parliamo di una squadra di Massimiliano Allegri – è quello relativo ai gol subiti: sei a San Siro contro tre squadre che lottano per la salvezza. Ilfattoquotidiano.it

