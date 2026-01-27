Dopo un breve periodo alla Fiorentina, Nicolussi Caviglia ha concluso il suo percorso con il club. La sua avventura si è infatti conclusa dopo soli cinque mesi, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Questa modifica rappresenta un importante passaggio per il centrocampista, che ora si prepara a nuove sfide professionali.

Il centrocampista ex Juve lascia la Fiorentina dopo appena cinque mesi Si è già conclusa l’avventura alla Fiorentina di Nicolussi Caviglia. È durata appena cinque mesi, con il centrocampista ex Juve che ha collezionato appena 5 presenze per un totale di soli 382?. L’arrivo di Vanoli al posto di Stefano Pioli ha messo una pieta sopra sulla sua esperienza in viola- (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il classe 2000 dice così addio alla Fiorentina, che a fine mercato estivo lo aveva preso dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni e condizionato al raggiungimento del 50% delle presenze da almeno 45 minuti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nicolussi Caviglia cambia di nuovo maglia: accordo raggiunto

Approfondimenti su Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina dopo cinque mesi e si avvicina a un possibile trasferimento.

Sul fronte del calciomercato del Cagliari, si avvicina un’importante operazione di mercato: Luvumbo e Cutrone sono pronti a cambiare maglia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nicolussi Caviglia

Argomenti discussi: Mercato: contatti con la Fiorentina per l’ex Nicolussi Caviglia; Il Parma ci prova per Nicolussi Caviglia: la situazione; Il mercato del Parma, in entrata, entra nel vivo: interessano Washington, Nicolussi Caviglia e Ranieri; Fiorentina ancora senza Kean domani col Como in Coppa Italia.

Nicolussi Caviglia cambia di nuovo maglia: accordo raggiuntoNicolussi Caviglia dice già addio alla Fiorentina: accordo con un altro club di Serie A, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversarioIl centrocampista è un nuovo rinforzo per la squadra di Cuesta, ma non l'unico: due nuove opzioni per la sfida all'Allianz Stadium ... tuttosport.com

Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversario - facebook.com facebook

#NicolussiCaviglia al #Parma: via libera x.com