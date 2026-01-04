Theo Hernandez Juve Pellegatti sgancia la mina | raggiunto già l’accordo per l’estate! L’indiscrezione a sorpresa sull’ex Milan

Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, un accordo tra Theo Hernandez e la Juventus sarebbe già stato raggiunto per la prossima estate. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, indica un possibile trasferimento dell’esterno difensivo, noto per le sue qualità tecniche e fisiche. Restano da attendere ulteriori dettagli e comunicazioni ufficiali per confermare questa indiscrezione.

Theo Hernandez Juve, secondo Carlo Pellegatti è già stato raggiunto l'accordo per l'estate! L'indiscrezione non lascia dubbi. Il 2026 si apre con una notizia che, se confermata, rischierebbe di riscrivere gli equilibri emotivi e tecnici della Serie A. Una vera e propria "bomba" di mercato sta scuotendo l'ambiente calcistico italiano, con epicentro a Milano e scosse di assestamento a Torino. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Carlo Pellegatti, da Riyadh rimbalza un'indiscrezione "bollente": Theo Hernandez sarebbe pronto a un clamoroso ritorno in Italia. Ma non per riabbracciare il Diavolo, bensì per vestire la maglia degli storici rivali della Juve.

