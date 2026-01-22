Il calvario di Jorge Martin in forte dubbio per i test a Sepang | si è sottoposto ad altri due interventi chirurgici

Jorge Martin affronta un difficile inizio di stagione, con dubbi sulla sua partecipazione ai test di Sepang del 3-5 febbraio 2026. Dopo aver subito diversi infortuni nel 2025, il pilota ha recentemente subito due interventi chirurgici, rendendo incerta la sua presenza in Malesia. La sua condizione rimane sotto osservazione, e il team monitora attentamente i tempi di recupero prima di decidere se potrà partecipare ai prossimi impegni ufficiali.

Nuova stagione, vecchi problemi. Jorge Martin non ha ancora recuperato pienamente dall’ultimo dei tanti infortuni del 2025 e con molta probabilità – come riportato da Motorsport – salterà il primo appuntamento ufficiale di MotoGp nel 2026: i test di Sepang, in programma in Malesia dal 3 al 5 febbraio. Alla base di tutto c’è un recupero più complesso del previsto e di conseguenza altri due interventi chirurgici. Nelle ultime settimane, infatti, Martin si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici su indicazione medica: uno per correggere una lesione allo scafoide della mano sinistra e un altro per risolvere un problema alla clavicola destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnoloJorge Martin potrebbe infatti saltare i test di Sepang, a causa di recenti interventi chirurgici affrontati dal pilota spagnolo.

La fidanzata di Jorge Martin racconta il calvario in Qatar: "Credeva di morire. Piangevamo terrorizzati"Maria Monfort condivide il drammatico racconto del calvario vissuto da Jorge Martin in Qatar, tra paura e dolore.

