Jonathan Milan si prepara a tornare al Giro d’Italia, un’occasione importante per i velocisti. Dopo un 2025 ricco di successi, il ciclista italiano guarda al 2026 con l’obiettivo di confermarsi ai massimi livelli. In questo articolo, esploreremo le sue aspettative e le opportunità che il prossimo anno potrà offrire.

È tempo di fissare gli obiettivi della prossima stagione anche per Jonathan Milan, atteso da un 2026 in cui dovrà confermare il livello dell’anno passato. Nei giorni scorsi l’azzurro ha ufficializzato il suo calendario che lo vedrà nuovamente impegnato nel Giro d’Italia, dopo l’assenza del 2025. Il velocista friulano non prenderà invece parte al Tour de France. Dopo le due vittorie di tappa e la conquista dell’ambita maglia verde (leader della classifica a punti), l’italiano ha deciso di rinunciare alla Grande Boucle, proseguendo l’alternanza nei Grandi Giri con il suo compagno Mads Pedersen. Come riportato da cyclingpronet, il corridore della Lidl-Trek si è così espresso sui suoi prossimi impegni: “Sono davvero felice di fare il Giro perché lì ci sono delle belle opportunità per noi velocisti. Oasport.it

Jonathan Milan: “Contento di tornare al Giro d’Italia, ci saranno belle occasioni per i velocisti” - È tempo di fissare gli obiettivi della prossima stagione anche per Jonathan Milan, atteso da un 2026 in cui dovrà confermare il livello dell'anno passato. oasport.it

Jonathan Milan non difenderà la maglia verde al Tour de France! Ci sarà Mads Pedersen per la Lidl Trek: ritorno al Giro per lo sprinter azzurro - Nel 2026, infatti, ci sarà il ritorno di Jonathan Milan che aveva saltato ... eurosport.it

Jonathan Milan: 'Ecco perché non correrò il Tour de France. Sogno la Sanremo, ma l'approccio alla Cipressa e al Poggio sta cambiando completamente. È già cambiato negli ultimi anni e sarà durissima' Link nel primo commento. - facebook.com facebook

Lidl-Trek Jonathan Milan: Sarebbe stato bello fare il Tour ma al Giro ci sono tante opportunità per i velocisti. Sanremo? Farò del mio meglio per arrivarci nella forma migliore possibile: x.com