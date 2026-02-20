Jole Galli | Mancata lucidità Daniela Maier ha meritato l’oro

Jole Galli ha commentato la gara di skicross femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, attribuendo il risultato alla mancanza di lucidità. La competizione si è svolta sotto un cielo nuvoloso e con neve fresca, condizioni che hanno complicato le prestazioni delle atlete. Galli ha riconosciuto la bravura di Daniela Maier, che ha conquistato l’oro. La gara si è conclusa con un risultato inaspettato e molti tifosi sono rimasti sorpresi.

Una buona Jole Galli ha terminato all'ottavo posto la gara di skicross femminile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prova molto difficile per la valtellinese che, dopo aver segnato il decimo tempo nel seeding round, si è ritrovata a fare i conti con un tabellone molto complicato. La padrona di casa si è ben comportata sia agli ottavi che ai quarti, dimostrando grande dimestichezza con il tracciato di Livigno, tenendo botta nelle strutture iniziali (suo grande tallone d'Achille) e acquisendo velocità nel corso del circuito. Lo stop è arrivato in semifinale, in cui ha dovuto cedere il passo alle più quotate Sandra Naeslund e Fanny Smith.