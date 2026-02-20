Olimpiadi Jole Galli | Ho dato tutto è mancata un pò di lucidità

Jole Galli si è avvicinata alla Big Final delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma ha perso un’occasione importante contro due delle atlete più esperte. Durante la gara, ha ammesso di aver dato il massimo, ma di aver sofferto di poca lucidità nel momento decisivo. La sua performance si è conclusa poco prima di raggiungere il podio, lasciando spazio a dubbi sulla sua capacità di mantenere la concentrazione sotto pressione. La giovane sportiva si prepara ora a rivedere le proprie strategie.

Queste le sensazioni di Jole Galli, 30enne valtellinese e, per l'appunto, livignasca, dopo la gara di skicross femminile in cui ha interrotto la sua corsa in semifinale. “Ho dato tutto e ho spinto al massimo sin dalla prima heat - ha raccontato Jole Galli ai microfoni Rai -, ma ho accusato un pò di fatica. E' stato un piacere immenso gareggiare a Livigno, a casa. Avevo paura che questo mi mettesse pressione, invece, mi ha caricata. Sentivo il tifo nei miei confronti sin dalla partenza e mi dicevo di non mollare anche se poi, non per colpa mia, ho mollato”. A incidere sul risultato anche il fatto di trovarsi di fronte autentici mostri sacri della disciplina in semifinale come la svizzera Fanny Smith e la svedese Sandra Naeslund: “Quando si sono toccate - così Jole Galli ha analizzato la sua semifinale sempre ai microfoni Rai - ho pensato ”dai che ce la facciamo".🔗 Leggi su Sondriotoday.it

