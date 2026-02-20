Jole Galli fuori in semifinale nello skicross | oro alla tedesca Maier

Jole Galli si è fermata in semifinale nello skicross ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa di una caduta durante la manche. Nonostante abbia dato il massimo, l’azzurra ha concluso terza, dietro Naeslund e Smith. La tedesca Maier ha vinto l’oro, mentre Galli non è riuscita a qualificarsi per la finale. La sua gara si è complicata a metà percorso, frenando le sue speranze di medaglia. La sciatrice italiana si ferma così a un passo dalla finale, lasciando spazio alle altre atlete.

L’azzurra chiude terza nella semifinale dietro Naeslund e Smith e non riesce ad accedere all’ultimo atto dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Decisivo un errore nel finale. Si interrompe in semifinale il cammino olimpico di Jole Galli nello skicross femminile ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra non riesce a conquistare uno dei due posti utili per la finale e vede sfumare l’accesso all’ultimo atto. Dopo aver superato i turni precedenti, Galli si ritrova in una semifinale di altissimo livello insieme alla svedese Sandra Naeslund e alla svizzera Fanny Smith. Una batteria complicata che si rivela decisiva per il suo percorso.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Jole Galli fuori in semifinale nello skicross: sfuma la finale olimpica Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier beffa Naeslund nel seeding round, decima Galli Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dopo Flora Tabanelli, l’Italia ci riprova nello sci freestyle: c’è Jole Galli nello skicross, nuove gioie alle Olimpiadi?; Jole Galli e il sogno di una medaglia in casa a Milano Cortina: Non voglio avere rimpianti; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 20 febbraio; Eileen Gu ti amo, sposami: Livigno ‘pazza’ per la stella del freestyle alle Olimpiadi. Milano Cortina, skicross: Jole Galli fuori dalla finale. Attesa per Lollobrigida e FontanaIl podio ORO Germania, Daniela Meier che domina anche la finale. Un errore nella negativa per la svedese Naeslund, che deve accontentarsi del bronzo. Argento alla svizzera Smith. Jole Galli fuori dall ... msn.com Skicross femminile: il tabellone e la batteria di Jole GalliAl termine del seeding round dello skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, è stato definito il tabellone ad eliminazione diretta che porterà all’assegnazione delle medaglie ... it.blastingnews.com MILANO CORTINA | Ski cross, l'azzurra Jole Galli non entra in finale. Andrea Chesi era stata eliminata agli ottavi. #ANSA - facebook.com facebook Sci acrobatico Ski cross donne Si ferma in SF (una SF molto difficile con le migliori) l’ottimo percorso di Jole Galli che arriva ad un passo dalla finale A piazzandosi terza. Per lei la small final #OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortina2026 x.com