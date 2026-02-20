Jole Galli controlla nel seeding round | ora la sfida per le medaglie di skicross Naeslund battuta alle Olimpiadi
Jole Galli ha vinto il seeding round di skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la favorita Naeslund, che ha concluso in seconda posizione. La gara si è svolta sotto i fiocchi di neve a Livigno, con 32 atlete in corsa per conquistare il miglior piazzamento. Durante il turno, ciascuna ha affrontato la discesa in solitaria, e i tempi registrati decideranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale. La sfida tra le favorite si fa sempre più interessante in vista delle eliminatorie.
Sotto qualche fiocco di neve a Livigno, si è svolto il seeding round dello skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta di un turno che serve per determinare il tabellone a eliminazione diretta per questa disciplina dello sci freestyle, trentadue atlete si sono presentate al cancelletto di partenza, hanno affrontato la discesa in solitaria ed è stata stilata una classifica in base ai tempi, utile per delineare gli accoppiamenti a partire dagli ottavi di finale. L’Italia vuole sognare in grande con Jole Galli, che a fine gennaio ha vinto una gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa e che negli ultimi dodici mesi è salita sul podio del massimo circuito internazionale itinerante in sei occasioni.🔗 Leggi su Oasport.it
