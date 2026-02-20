Jole Galli ha vinto il seeding round di skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la favorita Naeslund, che ha concluso in seconda posizione. La gara si è svolta sotto i fiocchi di neve a Livigno, con 32 atlete in corsa per conquistare il miglior piazzamento. Durante il turno, ciascuna ha affrontato la discesa in solitaria, e i tempi registrati decideranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale. La sfida tra le favorite si fa sempre più interessante in vista delle eliminatorie.

Sotto qualche fiocco di neve a Livigno, si è svolto il seeding round dello skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta di un turno che serve per determinare il tabellone a eliminazione diretta per questa disciplina dello sci freestyle, trentadue atlete si sono presentate al cancelletto di partenza, hanno affrontato la discesa in solitaria ed è stata stilata una classifica in base ai tempi, utile per delineare gli accoppiamenti a partire dagli ottavi di finale. L’Italia vuole sognare in grande con Jole Galli, che a fine gennaio ha vinto una gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa e che negli ultimi dodici mesi è salita sul podio del massimo circuito internazionale itinerante in sei occasioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jole Galli controlla nel seeding round: ora la sfida per le medaglie di skicross. Naeslund battuta alle Olimpiadi

Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier beffa Naeslund nel seeding round, decima Galli

Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund svetta nel seeding round, Galli fuori dalla top 8

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.