le pagelle portanova stop al digiuno dopo 84 giorni novakovich si spegne subito gondo fa peggio

MOTTA 6. Magnani lo spiazza nel gol di Conti, mentre quello di Barak è imparabile. L’unica parata al 28’ del secondo tempo su Coda: centrale. PAPETTI 6,5. Prestazione attenta al rientro dalla squalifica: la Samp su azione non è quasi mai pericolosa e, infatti, i due gol liguri arrivano da palle inattive. Al 39’ la spizza (poi tocca Charlys) e Ghidotti deve superarsi. MAGNANI 6,5. Rientra dopo l’influenza. La gara è buona: ingeneroso colpevolizzarlo per la casuale deviazione che spiazza Motta. Al 23’ toglie una palla velenosa in area con una spaccata aerea da taekwondo. QUARANTA 6. Visibilmente meglio di Pescara, dove fu gravemente insufficiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

