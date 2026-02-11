Jakirovic fa il suo debutto con l’Inter Primavera durante la partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’attaccante ha messo piede in campo per la prima volta in nerazzurro, segnando un passo importante nel suo ambientamento in Italia. La partita si è accesa, e il debutto di Jakirovic ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Inter Juventus Primavera, nel corso del match dei quarti di finale di Coppa Italia arriva il debutto in nerazzurro di Jakirovic. Nel corso del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera tra Inter e Juventus chiusosi con il punteggio di 3-0 a favore dei bianconeri, ha messo a confronto, non solo le due storiche rivali, ma anche alcuni nuovi talenti che potrebbero diventare protagonisti nel panorama calcistico nerazzurro del futuro. Uno dei volti nuovi più attesi è stato Leon Jakirovic, difensore centrale acquistato recentemente dalla Dinamo Zagabria. Il giovane calciatore ha fatto il suo debutto con l’Inter durante il match, entrando in campo al minuto 79, sostituendo Lamberto Peletti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus Primavera, arriva il debutto in nerazzurro di Jakirovic! Primo passo del suo ambientamento in Italia

l'esordio di Jakirovic in nerazzurro

