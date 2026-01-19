Inter è fatta per Jakirovic | il croato arriva subito

L’Inter ha ufficialmente concluso l’acquisto di Leon Jakirovic, giovane difensore centrale croato classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria. L’accordo è stato definito, e Jakirovic si unisce alla rosa nerazzurra, ampliando il settore difensivo con un talento emergente. La società continua a investire sui giovani, puntando sulla crescita futura di giocatori di prospettiva.

Arriva anche il classico “here we go” di Fabrizio Romano: l’Inter ha chiuso definitivamente per Leon Jakirovic, giovane difensore centrale mancino classe 2008 in arrivo dalla Dinamo Zagabria. A confermare l’operazione è lo stesso esperto di calciomercato, che ha annunciato l’accordo totale tra i club: 2,5 milioni di euro più 2 milioni di bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita a favore della Dinamo. Jakirovic si allenerà in prima squadra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Romano (@fabriziorom) Jakirovic viaggerà in Italia già in settimana per sostenere le visite mediche e secondo le nostre fonti, dopo la firma sul contratto si aggregherà subito alla prima squadra dove potrà allenarsi agli ordini di Chivu.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, la difesa del futuro parla croato: offerta per JakirovicL’Inter prosegue con attenzione la pianificazione futura, concentrandosi anche sulla fase difensiva.

Leggi anche: Sucic Inter, il croato incanta San Siro: primo gol da urlo per il croato, Calhanoglu completa l’opera

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Here we go – Inter, è fatta per l’arrivo di Leon Jakirovic: cifre e dettagli dell’operazione - Accettata l’offerta da 2,5 milioni di euro + 2 di bonus e percentuale s ... msn.com