Brindisi centro per fragili a rischio | 17 licenziamenti al Marco Cavallo e l’allarme sindacale per l’utenza

A Brindisi, 17 lavoratori sono stati licenziati al centro Marco Cavallo, che si occupa di assistenza alle persone fragili. La decisione ha scatenato l’attenzione dei sindacati, preoccupati per il futuro dei pazienti. La FP Cgil denuncia che la riduzione del personale potrebbe compromettere i servizi già fragili. La direzione dell’ente ha spiegato che i licenziamenti sono legati a ristrutturazioni interne, ma il timore è che la qualità dell’assistenza possa peggiorare. La situazione resta tesa mentre le parti cercano una soluzione.

Brindisi, a rischio l’assistenza fragile: licenziamenti al centro Marco Cavallo e l’allarme della FP Cgil. Brindisi è in apprensione per il futuro del centro Marco Cavallo di Latiano, struttura di riferimento per persone vulnerabili, dopo la decisione di licenziare diciassette dipendenti. La FP Cgil denuncia una situazione di estrema fragilità del sistema assistenziale e chiede un intervento urgente per salvaguardare lavoratori e utenti, temendo un impatto significativo sulla qualità dei servizi offerti. I licenziamenti, comunicati il 7 febbraio 2026, hanno lasciato i lavoratori senza stipendio di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu Fp Cgil: "Licenziamenti nel centro Marco Cavallo, si tutelino utenza e lavoratori"La FP Cgil denuncia i licenziamenti avvenuti nel centro Marco Cavallo di Latiano, causa di preoccupazione tra operatori e utenti. Fp Cgil: "Lavoratori licenziati nel centro Marco Cavallo, si tutelino utenza e lavoratori"La FP Cgil denuncia i licenziamenti dei lavoratori nel centro Marco Cavallo di Latiano, avvenuti a causa di problemi finanziari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ambiti Territoriali al fianco della Asl contro la povertà sanitaria: al via i nuovi ambulatori dedicati ai più vulnerabili. Movida molesta in almeno cinque locali del centro di Brindisi, scattano in provvedimenti delle autoritàCinque locali del centro storico di Brindisi sono stati sottoposti a sequestro dopo le denunce dei residenti per disturbo della quiete pubblica. virgilio.it Il secondo Rapporto del TAI - CPR d'Italia " " A seguito del monitoraggio condotto nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio nel corso del Viaggio di Marco Cavallo, il Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) presenta domani 28 gennaio a facebook