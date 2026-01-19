Corciano in tv il Tg2 racconta le meraviglie del borgo con Sì Viaggiare

Venerdì 16 gennaio, il Tg2 “Sì, Viaggiare” ha dedicato un servizio al borgo di Corciano, illustrandone le caratteristiche e le attrazioni principali. La rubrica si occupa di itinerari e curiosità sulle mete turistiche italiane e internazionali, offrendo uno sguardo approfondito alle bellezze di Corciano. Questa puntata evidenzia l’interesse per il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo, valorizzando il suo ruolo nel panorama turistico locale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.