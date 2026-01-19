Corciano in tv il Tg2 racconta le meraviglie del borgo con Sì Viaggiare
Venerdì 16 gennaio, il Tg2 “Sì, Viaggiare” ha dedicato un servizio al borgo di Corciano, illustrandone le caratteristiche e le attrazioni principali. La rubrica si occupa di itinerari e curiosità sulle mete turistiche italiane e internazionali, offrendo uno sguardo approfondito alle bellezze di Corciano. Questa puntata evidenzia l’interesse per il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo, valorizzando il suo ruolo nel panorama turistico locale.
È andato in onda venerdì 16 gennaio il servizio realizzato dalla troupe della rubrica del Tg2 “Sì, Viaggiare”, dedicata a itinerari, viaggi e curiosità sulle mete turistiche in Italia e nel mondo, che ha avuto come protagonista il borgo di Corciano.Definito una “perla della bellissima Umbria, una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: ’Sì, Viaggiare’, la troupe tra i tesori a Corciano
Leggi anche: Sant’Agata Feltria, si accende il borgo delle meraviglie di Natale
Corciano Festival, al via la 59esima edizione: il programma - In scena un ricco programma tra arte, cultura, letteratura, musica, gaming, teatro ed eccellenze gastronomiche del territorio con ... perugiatoday.it
Letteratura a Corciano https://radiotadino.it/2026/01/15/sabato-17-gennaio-gianfranco-cialini-presenta-il-suo-libro-su-ascanio-della-corgna-il-24-gennaio-franco-chianelli-racconta-la-storia-e-i-sogni-di-un-pazzo-visionario/ facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.