Corciano in tv il Tg2 racconta le meraviglie del borgo con Sì Viaggiare

Da perugiatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio, il Tg2 “Sì, Viaggiare” ha dedicato un servizio al borgo di Corciano, illustrandone le caratteristiche e le attrazioni principali. La rubrica si occupa di itinerari e curiosità sulle mete turistiche italiane e internazionali, offrendo uno sguardo approfondito alle bellezze di Corciano. Questa puntata evidenzia l’interesse per il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo, valorizzando il suo ruolo nel panorama turistico locale.

È andato in onda venerdì 16 gennaio il servizio realizzato dalla troupe della rubrica del Tg2 “Sì, Viaggiare”, dedicata a itinerari, viaggi e curiosità sulle mete turistiche in Italia e nel mondo, che ha avuto come protagonista il borgo di Corciano.Definito una “perla della bellissima Umbria, una.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

