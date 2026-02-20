ItaliaMeteo lascia il Tecnopolo | il Governo sceglie Roma

ItaliaMeteo ha annunciato il trasferimento dalla sede del Tecnopolo di Bologna a Roma, decisione presa in base alla Legge di Bilancio 2026. La scelta del Governo mira a centralizzare l’agenzia meteorologica nella capitale, anche se questa mossa ha già suscitato critiche da parte dei dipendenti e delle istituzioni locali. La divisione tra le due città si intensifica, con Bologna che teme di perdere un’importante realtà legata alla ricerca e alla meteorologia. La questione rimane aperta e i prossimi mesi saranno decisivi.

on la Legge di Bilancio 2026 si cambia. De Pascale e Lepore: "Incomprensibile ridurre il coinvolgimento dei territori, in prima linea nella gestione delle emergenze" "Siamo stati informati che il Governo vuole procedere al trasferimento a Roma dell'Agenzia che oggi ha sede al Dama di Bologna, con evidentissimi rischi di smantellamento - dichiarano in una nota congiunta il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco, Matteo Lepore -. Questo, assieme alla nuova configurazione che esclude le Regioni dalla definizione delle linee strategiche e attribuisce gli indirizzi al dipartimento nazionale di Protezione civile, è estremamente preoccupante.