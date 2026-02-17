L’Italia sceglie il Board of peace il governo | saremo osservatori No delle opposizioni gelo del Colle

L’Italia ha deciso di aderire come osservatore al Board of Peace, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche. La scelta è stata presa dal governo, mentre le opposizioni si sono opposte. Il Presidente della Repubblica, invece, mantiene un atteggiamento distaccato e non si è ancora espresso ufficialmente sulla questione.

Roma, 16 febbraio 2026 – Domani pomeriggio la Camera approverà la risoluzione del centrodestra che apre le porte all'ingresso dell'Italia nel Board of Peace voluto da Donald Trump. Un voto che segna una frattura netta: maggioranza compatta da un lato, opposizione in blocco dall'altro. L'Italia parteciperà come osservatore, ma da Palazzo Chigi il messaggio è inequivocabile: "Il tavolo per il f uturo di Gaza è quello. Non esserci significa rinunciare a incidere proprio ora che si intravede uno spiraglio". Il via libera definitivo è arrivato ieri dal vertice dei leader (Meloni, Tajani, Salvini, Lupi), e va da sè che la posta in gioco supera l'emergenza umanitaria: nel Board si discuterà anche di ricostruzione.