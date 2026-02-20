Italia maltempo in pausa | sole e tepore dal weekend ma Liguria

L’Italia ha visto una pausa nel maltempo causata dall’arrivo di un’alta pressione. Le nuvole e le piogge intense si sono progressivamente diradate, lasciando spazio a sole e temperature più miti. Tuttavia, la Liguria continua a sperimentare condizioni instabili, con rovesci occasionali e vento forte che persistono lungo la costa. Le previsioni indicano che nel weekend il tempo dovrebbe migliorare ovunque, con cieli sereni e temperature in aumento. Le regioni settentrionali e centrali si preparano a godere di giornate più tranquille.

L'Italia si Risveglia dal Maltempo: Arriva l'Alta Pressione e il Sole, ma il Clima Resta Instabile. Dopo settimane di piogge intense e venti impetuosi, l'Italia guarda al miglioramento del tempo previsto per il fine settimana. Un'alta pressione in avvicinamento promette un periodo di maggiore stabilità, con temperature in rialzo e un generale rasserenamento, sebbene con alcune aree ancora a rischio di fenomeni residui. La tregua, attesa da tempo, segna la fine di un periodo di forti disagi per diverse regioni del Paese. Un Inversione di Tendenza Graduale. L'attenuazione dei venti, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, è già in atto questo venerdì 20 febbraio.