Meteo Italia | tregua dal maltempo e sole diffuso ma tra fine anno e Capodanno arriva il grande freddo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Miglioramento dopo il maltempo, alta pressione in rinforzo. Dopo una lunga fase caratterizzata da piogge diffuse e nevicate, il tempo è destinato a migliorare sensibilmente su gran parte dell’Italia. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, il cambiamento è legato all’ avanzata di un robusto campo di alta pressione, che riuscirà a imporsi su gran parte del Paese. Per la giornata di oggi, sabato 27 dicembre, resta solo una residua instabilità con la possibilità di rovesci temporaleschi sulla Sardegna e sulla Sicilia centro-orientale. Altrove prevarranno ampie schiarite e condizioni soleggiate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

