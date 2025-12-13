Sole nel weekend poi piogge e neve | torna il maltempo sull’Italia

Dopo un inizio di dicembre caratterizzato da giornate di sole e temperature miti, l’Italia si prepara a ritrovare il maltempo. Una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e neve, interrompendo il clima stabile e influenzando le condizioni meteorologiche delle prossime settimane.

(Adnkronos) – Sole nel weekend, poi piogge e neve arriveranno, di nuovo, sull’Italia. L’arrivo di una perturbazione atlantica farà tornare il maltempo sulla Penisola, dopo una settimana di sole e belle giornate che aveva ‘scaldato’ dicembre. iLMeteo.it conferma che dopo un bel weekend di Santa Lucia, quello del 13 e 14 dicembre, ci sarà un . Ildifforme.it Meteo, previsto maltempo e neve: le previsioni - Dopo il sole che accompagnerà le giornate fino al weekend, è previsto un cambiamento meteorologico. dailynews24.it

