Italia invecchia | SSN sotto shock +200 anziani per 100 giovani

In Italia, il numero di anziani supera ormai i duecento ogni 100 giovani, causando tensioni nel sistema sanitario. L’invecchiamento della popolazione porta a un aumento delle richieste di assistenza medica, mettendo sotto stress le strutture pubbliche. Molti ospedali segnalano lunghe liste di attesa e risorse sempre più scarse. Le case di riposo sono sempre più affollate, mentre i giovani sono meno presenti nel settore sanitario. La situazione obbliga le autorità a cercare soluzioni immediate per evitare il collasso del servizio.

Il Servizio Sanitario Nazionale sotto pressione: invecchiamento demografico e razionamento delle cure. L’assistenza sanitaria in Italia si trova ad un punto di svolta, schiacciata tra una popolazione sempre più anziana e risorse economiche insufficienti. Un nuovo rapporto mette in luce le criticità di un sistema che, nato sull’universalismo nel 1978, oggi fatica a garantire pari accesso alle cure e a mantenere la sua sostenibilità nel lungo periodo. La sfida è complessa e richiede interventi urgenti per evitare un ulteriore deterioramento della qualità del servizio. L’Italia che invecchia: una bomba demografica per la sanità.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Brescia, una città che invecchia. La popolazione cresce dello 0,8%. Sempre più anziani e meno giovani Leggi anche: Il censimento Istat: nell?Italia che invecchia il serbatoio dei giovani resta ancora la Campania Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanità al collasso, mancano 95000 tra medici e infermieri. L’Italia si conferma prima per longevità: 84 anni. Ma fino a che età si vive bene?Il ministro Schillaci: «Ridurre la pressione della burocrazia e puntare sulla qualità del servizio al cittadino». «È urgente, commenta Beatrice Lorenzin, occuparci seriamente dell'invecchiamento della ... italiaoggi.it Blog | L'Italia che invecchia: come sta cambiando la società per non emarginare gli anziani - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/17/ita… x.com Roberta Di Domenico ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo La Ciociaria che invecchia: il lavoro senza ricambio e il rischio declinoLa provincia di Frosinone entra tra le più “anziane” d’Italia per età dei lavoratori. Non è solo un dato demografico, ma un pro - facebook.com facebook