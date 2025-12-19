Il censimento Istat | nell?Italia che invecchia il serbatoio dei giovani resta ancora la Campania

L'ultimo censimento Istat rivela un’Italia invecchiata, ma la Campania si distingue come l’unica regione a mantenere un serbatoio di giovani. Un dato che sottolinea le sfide demografiche del paese, evidenziando le disparità territoriali e le conseguenze di un inverno demografico ormai strutturale.

