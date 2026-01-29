Brescia invecchia, e i numeri lo dimostrano chiaramente. La popolazione aumenta dello 0,8%, ma sono soprattutto gli anziani a crescere, mentre i giovani diminuiscono. La piramide demografica della città assomiglia a una botte, con una base più stretta e una parte superiore molto più larga. Questo cambiamento pone sfide nuove per i servizi e le politiche locali, che si trovano a dover rispondere a un numero crescente di anziani e a un calo di giovani.

Una piramide “a botte“, tipica delle popolazioni anziane. Così appare la popolazione bresciana, nella piramide demografica per fasce d’età quinquennali ricostruita dall’aggiornamento annuale di Ats Brescia sul contesto territoriale e demografico degli assistiti (1.185.792, di cui l’1,5% non residenti). Cosa dice l’analisi? La maggior parte delle persone si concentra, nelle fasce d’età centrali, mentre sempre meno sono le persone giovani. Questa evoluzione è da ricondurre ad una serie di fattori, tra cui l’aumento del tasso di sopravvivenza, il calo delle nascite e del tasso di fecondità, l’immigrazione degli anni passati soprattutto da parte di giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, una città che invecchia. La popolazione cresce dello 0,8%. Sempre più anziani e meno giovani

Bollate, una città che sta attraversando un processo di invecchiamento della popolazione e di riduzione della partecipazione religiosa, si prepara a riflettere sul proprio futuro.

