Fragilità e marginalità tra progetti e reti di territorio | il Pit Stop e le sue reti

Castelli Calepio. Nella lotta alla fragilità Bergamo si schiera in prima fila: mercoledì 3 dicembre è stato inaugurato il “ Pit Stop ” di Cividino Quintano di Castelli Calepio, il nuovo spazio ad alta intensità relazionale del progetto SafeNet, promosso dalla Cooperativa “Il Piccolo Principe ” con il sostegno di Regione Lombardia. Gilberto Giudici, direttore della Cooperativa: “Per Il Piccolo Principe la prossimità non è solo un approccio di lavoro, ma una responsabilità concreta: esserci nei territori, muoverci accanto alle persone e costruire legami che rendano le comunità più capaci di accogliere e sostenere chi vive situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

