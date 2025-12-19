Iscrizioni 2026 27 | adempimenti per le scuole e date da segnare NOTA e calendario

Scopri le modalità e le date da segnare per le iscrizioni 2026/27. Il Ministero ha annunciato le procedure ufficiali, con il portale Unica come piattaforma esclusiva per inoltrare le domande di iscrizione alle classi prime di scuola primaria e secondaria. Resta aggiornato sugli adempimenti necessari e sulle scadenze imminenti per garantire una corretta iscrizione del tuo studente.

Il Ministero ha reso note le modalità operative per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Il portale Unica sarà il canale esclusivo per l'invio delle domande alle classi iniziali di scuola primaria e secondaria. Le famiglie potranno accedere al servizio a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026.

Scuola 2026/2027: guida completa alle iscrizioni - Iscrizioni scuola 2026/2027: date, piattaforma Unica, documenti e novità per famiglie e scuole.

Iscrizioni scuola 2026/27, tutti gli allegati alla nota ministeriale - Le iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2026/2027 saranno attive dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

