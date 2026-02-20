Iran | entro 2-3 giorni bozza accordo Usa

Da servizitelevideo.rai.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che in due o tre giorni sarà pronta una bozza di accordo con gli Stati Uniti. La svolta nasce dopo settimane di negoziati e tensioni tra i due paesi. La proposta potrebbe riguardare questioni nucleari e riaprire i canali diplomatici. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, mentre le parti si preparano a discutere i dettagli. La pubblicazione della bozza è imminente.

17.45 Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che una bozza di accordo per gli Stati Uniti sarà "pronta entro due o tre giorni". "Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile accordo ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronto e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnato a Steve Witkoff", ha dichiarato Araghchi in un'intervista pubblicata online nel programma Morning Joe della rete televisiva Usa, Msnbc.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: L’annuncio dell’Iran: «Bozza di accordo per gli Usa entro 2-3 giorni»

Leggi anche: Teheran annuncia una bozza di accordo per gli Usa entro 2-3 giorni

Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo

Video Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rivista Italiana Difesa - shownews - Iran, verso la madre di tutte le battaglie; Iran: Bozza di accordo con Usa pronta entro 2-3 giorni; Borse europee negative con trimestrali e escalation USA-Iran; Iran, Trump chiede a Netanyahu di continuare negoziati sul nucleare.

iran entro 2 3L'Iran annuncia, entro 2-3 giorni la bozza dell'accordo con gli USA. Trump valuta un attaAGI - La bozza dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti sul nucleare di Teheran sarà pronta entro 2-3 giorni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Non esiste una sol ... msn.com

iran entro 2 3L’annuncio dell’Iran: «Bozza di accordo per gli Usa entro 2-3 giorni»Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha spiegato che dopo la conferma definitiva da parte dei suoi superiori verrà consegnato a Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca. L’Iran prova a sventare l ... lettera43.it