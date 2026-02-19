Board of Peace Tajani | Non siamo qui per scodinzolare agli Usa L’ultimatum di Trump all’Iran | Accordo entro 10 giorni o attacchiamo – I video
Il ministro degli Esteri Tajani ha commentato che il Board of Peace non è un’assemblea commerciale, ma un’occasione per discutere di proposte politiche per la pace in Medio Oriente. Tajani ha aggiunto che l’Italia partecipa come osservatore e ha visto idee concrete emergere durante l’incontro. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum all’Iran, chiedendo un accordo entro dieci giorni o minacciando un attacco. La questione iraniana resta al centro delle tensioni nella regione.
«Noi partecipiamo come osservatori e mi pare che oggi siano emerse una serie di proposte concrete. Non è certamente un board of business, ci sono delle proposte politiche per costruire la pace in Medio Oriente». Sono le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a Washington dopo aver partecipato alla sessione inaugurale del Board of Peace. «Noi vogliamo essere protagonisti della costruzione della pace perché è stato sempre il nostro obiettivo» e questa è «l’unica reale proposta che c’e’ sul tavolo per costruire la pace in Medio Oriente. Se ci fossero altre le valuteremmo, ma adesso c’è soltanto questa», ha affermato.🔗 Leggi su Open.online
L'ultimatum di Trump all'Iran: «Accordo entro 10 giorni o attacchiamo». Lo show coi leader al Board di Pace: «Pronti 9 miliardi per Gaza» – Il videoDonald Trump ha lanciato un ultimatum all'Iran, minacciando un attacco se non raggiungono un accordo entro dieci giorni.
