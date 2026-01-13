L' Onu | inorriditi dalla violenta repressione in Iran I media di opposizione | I morti sono 12mila | Perché gli Usa non intervengono

L'ONU ha espresso profonda preoccupazione per la repressione in Iran, mentre i media di opposizione stimano circa 12.000 morti. La regione rimane al centro di tensioni internazionali, con gli Stati Uniti che dispongono di un ampio arsenale di programmi e strumenti militari segreti, senza aver ancora intrapreso interventi diretti. La situazione evidenzia le complessità delle relazioni geopolitiche e delle risposte internazionali a crisi di vasta portata.

