L' Onu | inorriditi dalla violenta repressione in Iran I media di opposizione | I morti sono 12mila | Perché gli Usa non intervengono

Da xml2.corriere.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ONU ha espresso profonda preoccupazione per la repressione in Iran, mentre i media di opposizione stimano circa 12.000 morti. La regione rimane al centro di tensioni internazionali, con gli Stati Uniti che dispongono di un ampio arsenale di programmi e strumenti militari segreti, senza aver ancora intrapreso interventi diretti. La situazione evidenzia le complessità delle relazioni geopolitiche e delle risposte internazionali a crisi di vasta portata.

Nelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l onu inorriditi dalla violenta repressione in iran160i media di opposizione i morti sono 12mila perch233 gli usa non intervengono

© Xml2.corriere.it - L'Onu: inorriditi dalla violenta repressione in Iran. I media di opposizione: «I morti sono 12mila» | Perché gli Usa non intervengono

Leggi anche: Pokrovsk, 300 russi entrano coperti dalla  nebbia. I media: dubbi Usa sul testo Onu e l'integrità territoriale | Monito di Mattarella

Leggi anche: Iran, repressione nel sangue: 466 morti e migliaia di arresti durante le proteste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Proteste in Iran, le notizie in diretta | L'Onu: «Inorriditi dalla violenza». I media di opposizione: «I morti sono 12mila».

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.